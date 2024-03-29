Данилов может стать послом в Молдове

Кандидатуру экс-сектетаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова рассматривают в Офисе президента в качестве нового посла в Молдову.

Источник: собеседники "Украинской правды" в команде главы государства

Детали: По данным УП, дипломатическую работу Данилову предлагали сразу после увольнения из СНБО, сейчас же идут консультации внутри команды президента.

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Данилов так же размышляет над этим вариантом.

Прямая речь собеседника УП: "Молдова наиболее вероятна сейчас".

Обновлено: Вечером пятницы Зеленский сообщил, что согласовал назначение Данилова на должность посла в Молдове.

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Напомним: 29 марта президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове. Он работал на этой должности с начала 2020 года.

Представляя нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны, Зеленский сообщил, что Данилов продолжит свою работу на дипломатическом направлении.