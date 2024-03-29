Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский согласовал назначение Данилова послом в Молдове

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 29 марта 2024, 19:26
Зеленский согласовал назначение Данилова послом в Молдове
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО СНБО

Президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал назначение бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на должность посла в Молдове.

Источник: Зеленский в вечернем обращении 29 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: В обращении Зеленский повторил, что экс-секретарь СНБО "продолжит работу на дипломатическом направлении".

Реклама:

"А конкретнее – я согласовал его (Данилова.- ред.) кандидатуру в качестве посла нашей страны в Республике Молдова. Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину", – добавил глава государства.

Зеленский продолжил, что Молдова является чрезвычайно важным для Украины государством, учитывая вызовы безопасности и двустороннее взаимодействие.

Ранее в пятницу президент подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Молдове Марка Шевченко. Он занимал ее с февраля 2020 года.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил вместо него Александра Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.

Темы: ДаниловМолдоваЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу: кому и при каких условиях

В ЕС объяснили, что значат удары России по украинским ГЭС

Стали известны подробности атаки украинского дальнобойного дрона на НПЗ в Татарстане

Полиция объяснила, как доставляет в центры комплектования людей, которых разыскивают ТЦК

Завладение почти 100 млн на закупках для УЗ: детективы разоблачили чиновника СБУ Шило

Все новости...

Читайте УП В Google News

Данилов
Данилов может стать послом в Молдове
Почему произошла и что изменит отставка секретаря СНБО Алексея Данилова
Данилов будет работать на дипломатическом направлении – Зеленский
Последние новости
20:02
НАТО предлагает создать фонд на $100 миллиардов для Украины - СМИ
20:02
На фронте за сутки 62 столкновения, больше всего на Новопавловском направлении – Генштаб
19:53
Суд на Ровенщине обязал прочитать "Кайдашеву семью" мужчину, который обокрал сестру
19:41
В Киевской области непогода вызвала аварии в сетях
19:31
фото, ОбновленоРоссия ударила ракетой по Днепру: пострадали 8 взрослых и 5 детей
19:30
Зависимые от тепла электростанций: ученые во Флориде ищут способ, как "переселить" ламантинов
19:30
Россияне обстреляли село на Купянщине: погиб мужчина, пострадал ребенок
19:25
Астраханский газоперерабатывающий завод из-за аварии остановил выпуск нефтепродуктов - Reuters
19:17
Байден попросил Си повлиять на Россию и Иран
19:05
Ограниченно пригодные должны пройти медицинское освидетельствование заново: Зеленский подписал закон
Все новости...
Реклама: