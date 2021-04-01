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Рейтинг доверия возглавляет Зеленский, Кличко - второй

Четверг, 1 апреля 2021, 11:47
Рейтинг доверия возглавляет Зеленский, Кличко - второй

Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта

Детали: Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% опрошенных украинцев, не доверяют - 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%.

 

Уровень доверия к спикеру парламента Дмитрию Разумкову - 31%, не доверяют этому политику - 36%, в то же время 29% опрошенных не знают, кто это.

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 29%, не доверяют - 69%. Пятому президенту Украины главе "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%.

Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют - 58%, не знают его - 15%. Экс-премьер Арсений Яценюк имеет 22% доверия опрошенных украинцев, не доверяют этому политику - 74%.

Главе МВД Арсена Авакова доверяют 22%, не доверяют - 68%. Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 51%, 27% респондентов не слышали о таком.

Наименьший уровень доверия украинцев, по данным опроса, имеет кум президента РФ Путина председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук -15%, 74% опрошенных не доверяют санкционному политику, не знают его - 9%.

Дополнительно: Исследование продолжалось 26-28 марта. Методом телефонных интервью с использованием компьютера социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Что было раньше: В декабрьском соцопросе группы "Рейтинг" Виталий Кличко тоже был вторым. В январском-февральском рейтинге другой социологической компании - КМИС - фигурировал на первом месте.

Украинская правда

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Темы: социология
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