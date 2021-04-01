Председатель Верховного суда задекларировала похищенные у нее десятки тысяч долларов и евро

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская в своей декларации указала, что у них с мужем украли 30 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Источник: декларация Данишевской

Детали: В собственности судьи находится две квартиры. Она также имеет право пользования гаражом, двумя земельными участками и жилым домом, которыми владеет ее муж.

В прошлом году Данишевская получила 176 тысяч пенсии и 3,5 миллиона заработной платы.

На счетах у нее размещено около 560 тысяч гривен. Вместе с мужем они сохраняют наличными 42 тысячи евро, 67 тысяч долларов и 120 тысяч гривен. В то же время, похищения средств судья указывала и в прошлогодней декларации.