Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ и ГБР пришли с обысками к руководству АРМА

Четверг, 1 апреля 2021, 12:45
Фото 24tv.ua

Правоохранители проводят обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений и по месту жительства нескольких сотрудников в рамках уголовного производства.

Источник: сайт АРМА, адвокат юридической компании "Миллер" Маси Найем в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Дословно АРМА: "В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства".

Детали: В пресс-служба добавили, что руководство и работники АРМА "полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию".

По данным Найема, обыски проводит СБУ совместно с ГБР.

Следственные действия проходят дома в и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля, через которого вывели из-под ареста 400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе.

Найем уточнил УП, что получил эту информацию из собственных источников в АРМА.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в ГБР и СБУ.

Больше читайте в материале: "$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак"

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Председатель Верховного суда задекларировала похищенные у нее десятки тысяч долларов и евро

COVID-19: только одна область в Украине остается "желтой"

инфографикаРейтинг доверия возглавляет Зеленский, Кличко - второй

У Кличко передумали и на 7 улицах разрешили "гонять" до 80 км/ч

Перерасчет с 1 апреля: для кого и насколько вырастут пенсии

видео"Вон из Грузии": российского ведущего Познера вынудили уехать из Тбилиси

Все новости...
Последние новости
13:25
ОИК № 87 на Франковщине окружили спецназовцы
13:20
"Укрзализныця" продолжит возить киевлян, пока не запретит спецкомиссия
13:17
В больницах Киева ищут взрывчатку
13:11
Арахамия заработал за год полмиллиона, но семья имеет десятки миллионов налички
13:09
13:04
В ВОЗ обеспокоены слишком малым количеством вакцинаций против COVID-19 в Европе
13:01
В Британии почти треть госпитализированных с коронавирусом через 4 месяца снова попали в больницу
12:59
Счета в швейцарских банках и миллионы зарплаты: что показал в декларации глава НБУ
12:45
СБУ и ГБР пришли с обысками к руководству АРМА
12:37
Суд открыл дело о банкротстве корпорации Таруты
Все новости...