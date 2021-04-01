СБУ и ГБР пришли с обысками к руководству АРМА

Правоохранители проводят обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений и по месту жительства нескольких сотрудников в рамках уголовного производства.

Источник: сайт АРМА, адвокат юридической компании "Миллер" Маси Найем в Facebook и в комментарии "Украинской правде"

Дословно АРМА: "В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства".

Детали: В пресс-служба добавили, что руководство и работники АРМА "полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию".

По данным Найема, обыски проводит СБУ совместно с ГБР.

Следственные действия проходят дома в и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля, через которого вывели из-под ареста 400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе.

Найем уточнил УП, что получил эту информацию из собственных источников в АРМА.

"Украинская правда" пытается получить комментарии в ГБР и СБУ.

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