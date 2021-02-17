Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

$400 тысяч "воровского общака" вывели из-под ареста по поддельным документам

Среда, 17 февраля 2021, 12:09

400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе, вывели из-под ареста по поддельным документам подставных лиц.

Источник: материал УП "$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак"

Детали: Деньги арестовали в июне 2020 года по делу об убийстве, где подозреваемым является известный в криминальном мире Андрей Недзельский.

Арестованное имущество передали в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов.

Впоследствии в течение полугода официальные владельцы средств пытались снять с них арест и вернуть себе.

В декабре 2020 года до АРМА очередной раз обратились с просьбой отдать деньги. Такое письмо прислал человек по имени Игорь Король, который ранее не значился владельцем актива. Это 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в многоэтажке удаленного района Киева.

 

Он сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств.

АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое сослался мужчина.

Владельцы денег предъявляют к Агентству претензии, что там не проверили подлинность решения, и намекают на возможную виновность чиновников.

В то же время, в ведомстве отрицают свою причастность к краже и говорят, что не обязаны проверять решения суда.

После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, кидали учебную гранату в такси.

Владельцы денег отрицают свою причастность к этим событиям.

В АРМА также считают, что историю с кражей "общака" могут использовать их оппоненты, заинтересованные в "уничтожении АРМА" или его нынешних руководителей. В частности, речь идет о бывших работников органа, которые в течение последнего года конфликтовали с новой командой.

Сейчас исчезновения денег официально расследуют правоохранители.

Больше читайте в материале: "$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак"

Что было раньше: Агентство по розыску и менеджменту активов заявляло о давлении на своих сотрудников, которое становится все более агрессивным и оказывается более жесткими методами.

Соня Лукашова, УП
Темы: АРМАденьги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина возвращается к адаптивному карантину – Шмыгаль

Верховный Суд подтвердил приговор госизменнику, которого отдали по обмену в ОРДЛО

$400 тысяч "воровского общака" вывели из-под ареста по поддельным документам

Путин о "Северном потоке - 2": Хотят заставить Россию платить за их проект "Украина"

Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления государства

Путин: В Украине "три ведущих телеканала" прихлопнули – и все молчат

Все новости...
АРМА
$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак
АРМА заявляет об угрозах и запугивании
Облитый кровью подъезд, разбитое авто: в АРМА жалуются на давление
Последние новости
13:56
фотоУльтрас в Житомире жгли файеры и требовали завершить 15-летний ремонт стадиона
13:46
В Италии Facebook оштрафовали на 7 млн ​​евро за обращение с данными пользователей
13:43
Зарегистрировать новую машину можно будет прямо в автосалоне
13:30
Новый рекорд: стоимость биткоина превысила 51 500 долларов
13:29
Украина возвращается к адаптивному карантину – Шмыгаль
13:09
Навальный написал из тюрьмы: Как в космическом путешествии
13:09
фотоБанду из 7 человек будут судить за убийство Окуевой и другие заказные
13:03
"Укрэксимбанк" выдал первые кредиты по портфельным гарантиям
13:00
Верховный Суд подтвердил приговор госизменнику, которого отдали по обмену в ОРДЛО
12:56
Хорватия планирует купить российскую вакцину до ее утверждения в ЕС – СМИ
Все новости...