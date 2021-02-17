$400 тысяч "воровского общака" вывели из-под ареста по поддельным документам
400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе, вывели из-под ареста по поддельным документам подставных лиц.
Источник: материал УП "$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак"
Детали: Деньги арестовали в июне 2020 года по делу об убийстве, где подозреваемым является известный в криминальном мире Андрей Недзельский.
Арестованное имущество передали в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов.
Впоследствии в течение полугода официальные владельцы средств пытались снять с них арест и вернуть себе.
В декабре 2020 года до АРМА очередной раз обратились с просьбой отдать деньги. Такое письмо прислал человек по имени Игорь Король, который ранее не значился владельцем актива. Это 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в многоэтажке удаленного района Киева.
Он сослался на решение суда, который якобы отменил арест и определил его владельцем средств.
АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд не выносил решение, на которое сослался мужчина.
Владельцы денег предъявляют к Агентству претензии, что там не проверили подлинность решения, и намекают на возможную виновность чиновников.
В то же время, в ведомстве отрицают свою причастность к краже и говорят, что не обязаны проверять решения суда.
После исчезновения денег руководству АРМА начали поступать угрозы. Сотрудникам обливали подъезд кровью, подбрасывали свиную голову, куклу вуду, кидали учебную гранату в такси.
Владельцы денег отрицают свою причастность к этим событиям.
В АРМА также считают, что историю с кражей "общака" могут использовать их оппоненты, заинтересованные в "уничтожении АРМА" или его нынешних руководителей. В частности, речь идет о бывших работников органа, которые в течение последнего года конфликтовали с новой командой.
Сейчас исчезновения денег официально расследуют правоохранители.
Больше читайте в материале: "$400 тысяч и свиная голова. Как из-под государственного надзора исчез арестованный бандитский общак"
Что было раньше: Агентство по розыску и менеджменту активов заявляло о давлении на своих сотрудников, которое становится все более агрессивным и оказывается более жесткими методами.