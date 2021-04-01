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"Укрзализныця" продолжит возить киевлян, пока не запретит спецкомиссия

Четверг, 1 апреля 2021, 13:20
Укрзализныця продолжит возить киевлян, пока не запретит спецкомиссия

Действующий расписание движения железнодорожного транспорта по Киеву и области остается без изменений, без ограничений высадки и посадки, до тех пор, пока движение не запретят государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Источник: сайт "Укрзализныци"

Детали: Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек, которые едут в или через Киев.

При этом УЗ усиливает карантинные меры - санитарная обработка вагонов проводится после каждого рейса.

Предыстория: Власти Киева решили ограничить с 5 апреля в столице движение наземного и подземного общественного транспорта. Пользоваться им можно будет только по специальным пропускам, которые будут выдавать работникам предприятий критической инфраструктуры.

19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.

Украинская правда

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Темы: УкрзализныцяКиевкарантин
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