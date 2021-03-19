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МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в "красной"

Пятница, 19 марта 2021, 11:01
Фото КГГА

Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".

Источник: данные МОЗ

Детали: Сейчас в "красной" зоне – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. 

Киев и 4 региона оказались в "красной" зоне в связи с тем, что возросло количество госпитализаций.

 

В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. 

 

Остальные регионы – в "желтой" зоне. 

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Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирускарантин


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