МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в "красной"

Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".

Источник: данные МОЗ

Детали: Сейчас в "красной" зоне – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Киев и 4 региона оказались в "красной" зоне в связи с тем, что возросло количество госпитализаций.

В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы – в "желтой" зоне.

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