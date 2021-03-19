МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в "красной"

Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".

Источник: данные МОЗ

Детали: Сейчас в "красной" зоне – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Киев и 4 региона оказались в "красной" зоне в связи с тем, что возросло количество госпитализаций.

В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы – в "желтой" зоне.

В "красной" зоне действует ряд ограничений.

Однако мэр Киева 18 марта озвучил немного другой список. В частности то, что будет работать общественный транспорт.

По словам Кличко, в Киеве будет запрещена:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).

Кроме того:

заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,

будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,

парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,

будут работать детские сады,

школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,

общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

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