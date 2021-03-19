МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в "красной"
Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".
Источник: данные МОЗ
Детали: Сейчас в "красной" зоне – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Киев и 4 региона оказались в "красной" зоне в связи с тем, что возросло количество госпитализаций.
В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы – в "желтой" зоне.
В "красной" зоне действует ряд ограничений.
Однако мэр Киева 18 марта озвучил немного другой список. В частности то, что будет работать общественный транспорт.
По словам Кличко, в Киеве будет запрещена:
- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).
Кроме того:
- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,
- будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,
- парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,
- будут работать детские сады,
- школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,
- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,
- общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.
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Предыстория:
- Мэр Киева сообщил, что в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.
- На территории Харьковской области усиливают карантин с 18 марта, а во Львовской области и во Львове с 19 марта.