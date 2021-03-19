МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в "красной"
Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".
Источник: данные МОЗ
Детали: Сейчас в "красной" зоне – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Киев и 4 региона оказались в "красной" зоне в связи с тем, что возросло количество госпитализаций.
В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы – в "желтой" зоне.
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Предыстория:
- Мэр Киева сообщил, что в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.
- На территории Харьковской области усиливают карантин с 18 марта, а во Львовской области и во Львове с 19 марта.