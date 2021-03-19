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МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в "красной"

Пятница, 19 марта 2021, 10:01
МОЗ обновил карантинные зоны: Киев – в красной
Фото КГГА

Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые".

Источник: данные МОЗ

Детали: Сейчас в "красной" зоне – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. 

Киев и 4 региона оказались в "красной" зоне в связи с тем, что возросло количество госпитализаций.

 

В "оранжевой" – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области. 

Остальные регионы – в "желтой" зоне. 

В "красной" зоне действует ряд ограничений. 

 

Однако мэр Киева 18 марта озвучил немного другой список. В частности то, что будет работать общественный транспорт. 

По словам Кличко, в Киеве будет запрещена:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).

Кроме того:

  • заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,
  • будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,
  • парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,
  • будут работать детские сады,
  • школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,
  • общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

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Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирускарантин
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