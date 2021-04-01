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У посольства Украины в Москве устроили провокацию с "российским Крымом"

Четверг, 1 апреля 2021, 13:41
ФОТО C FACEBOOK РОМАНА ЦИМБАЛЮКА

Неизвестные устроили провокацию возле здания Посольства Украины в Российской Федерации – на  заборах напротив ведомства развесили плакаты оскорбительного характера.

Источник: сайт Министерства иностранных дел, журналист Роман Цимбалюк в Facebook

Дословно МИД: "30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в Российской Федерации плакаты с фотографиями дипломатов Посольства и комментариями оскорбительного характера.

Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе".

Детали: В МИД заявили, что рассматривают эту провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, согласно которой принимающая сторона должна предотвращать любые нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбление их достоинства, гарантировать безопасность, неприкосновенность и уважение дипломатического агента.

МИД требует от российской стороны тщательно расследовать случившееся, привлечь виновных к ответственности, не допускать подобных акций в дальнейшем и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ.

Сообщается, что Посольство Украины в Москве направило в МИД РФ ноту протеста в связи с указанной антиукраинской акцией.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, у посольства появились плакаты с фотографиями сотрудников дипломатического учреждения и надписями: "Крым – это Россия". 

 
Фото c facebook Романа Цимбалюка

Что предшествовало: К годовщине крымского незаконного "референдума" в ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились плакаты, на которых россияне "признаются", что работают на спецслужбы и признают Крым украинским.

Предыстория:

  • В ночь на 23 февраля 2021 года перед всеми дипломатическими учреждениями России на территории Украины установили билборды и лайтбоксы с эмблемой контрразведки Службы безопасности Украины и напоминанием, что Крым – это Украина.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинапровокации


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