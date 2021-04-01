Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие"

Четверг, 1 апреля 2021, 13:50
Украина на заседании ТКГ предложит Пасхальное перемирие

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук планирует на заседании поднять вопрос о "Пасхальном перемирии".

Источник: Кравчук в эфире "24 Украина"

Прямая речь: "У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос ("Пасхального перемирия"- ред.) возбудим, как и положено, потому что Пасха. Люди будут больше ходить на могилы...

Но это явление временное. Пасха проходит - и снова война. Я говорю, чтобы мы приняли такие решения, такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня. Это первый шаг. А когда это будет решено, то будут решаться политические, оборонные и другие вопросы. Таким образом мы будем двигаться вперед к миру".

Детали: По его словам, на заседание ТКГ 31 марта Россия не поддержала идею о прекращении войны и возвращении к "режиму тишины".

Украинская правда
Темы: ТКГУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: