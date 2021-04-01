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Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие"

Четверг, 1 апреля 2021, 13:50

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук планирует на заседании поднять вопрос о "Пасхальном перемирии".

Источник: Кравчук в эфире "24 Украина"

Прямая речь: "У нас будет заседание 14 апреля, и мы этот вопрос ("Пасхального перемирия"- ред.) возбудим, как и положено, потому что Пасха. Люди будут больше ходить на могилы...

Но это явление временное. Пасха проходит - и снова война. Я говорю, чтобы мы приняли такие решения, такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня. Это первый шаг. А когда это будет решено, то будут решаться политические, оборонные и другие вопросы. Таким образом мы будем двигаться вперед к миру".

Детали: По его словам, на заседание ТКГ 31 марта Россия не поддержала идею о прекращении войны и возвращении к "режиму тишины".

Украинская правда
Темы: ТКГУкраина


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