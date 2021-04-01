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Зеленский: Мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии

Четверг, 1 апреля 2021, 17:46
Зеленский: Мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии

Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто и не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий".

Детали: Он отметил, что эскалация на Донбассе заметна с начала года. Причина - санкции против Виктора Медведчука, твердая позиция относительно независимости Украины и поддержка со стороны западных партнеров. Все это раздражает врага, "вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым".

Но Украина "хотела бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее... и мы над этим работаем".

Зеленский считает, что наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной - это "игра мускулами", попытка создать атмосферу угрозы и осуществить давление во время переговоров о прекращении огня.

"Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - подчеркнул президент.

Предыстория: Ранее Россия не поддержала предложение украинской делегации в ТКГ восстановить режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля.

По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассРосcия
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