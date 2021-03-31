Россия отказалась возобновить режим прекращения огня с 1 апреля

Россия не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука восстановить режим прекращения огня на Донбассе с 00:00 1 апреля.

Источник: пресс-служба украинской делегации в ТКГ

Детали: Заседание началось с предложения Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ Халит Чевик.

В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в которой подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала.

Дословно: "Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

К сожалению, предложение ни Кравчука, ни ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делагации".

Напомним: Перед этими переговорами в течение дня боевики не обстреливали позиции ВСУ, однако сбили беспилотник ОБСЕ.