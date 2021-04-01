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На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи

Четверг, 1 апреля 2021, 18:54
На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи

В округе №87 на Ивано-Франковщине уже посчитано почти 90% бюллетеней, лидерами гонки является представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк и Александр Шевченко с "За будущее", между ними разница составляет менее 900 голосов.

Источник: данные ЦИК

Детали: Сейчас посчитано 89,74% из всех бюллетеней.

На первом месте остается Вирастюк с 31,51% поддержки (14 334 голоса). На второе вышел Шевченко с 29,59% (13,460 голосов).

На третьей позиции представитель "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,73% (13 067 голосов).

 

Что было раньше:

  • 31 марта Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.
  • Депутаты "Слуги народу" сообщали о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе. Среди них якобы подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней.
  • В ночь на 31 марта в Надворной, где сейчас по подсчету голосов за первое место конкурируют кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и кандидат из сферы влияния Коломойского экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, отправился "десант" нардепов-"слуг". Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в ночь на 1 апреля поднял целую бучу: цеплялся к журналистам и к Шевченко, добился его удаления из окружкома.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская областьвиборы
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