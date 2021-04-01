На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи

В округе №87 на Ивано-Франковщине уже посчитано почти 90% бюллетеней, лидерами гонки является представитель "Слуги народа" Василий Вирастюк и Александр Шевченко с "За будущее", между ними разница составляет менее 900 голосов.

Источник: данные ЦИК

Детали: Сейчас посчитано 89,74% из всех бюллетеней.

На первом месте остается Вирастюк с 31,51% поддержки (14 334 голоса). На второе вышел Шевченко с 29,59% (13,460 голосов).

На третьей позиции представитель "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,73% (13 067 голосов).

Что было раньше: