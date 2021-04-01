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Посольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Четверг, 1 апреля 2021, 19:46
Посольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.

Источник: посольство США в Twitter

Дословно: "Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Тараном, его заместителями Петренко, Полищуком, командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым и полковником Будановым.

Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией".

Напомним

  • Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.

Украинская правда

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Темы: СШАМинобороныДонбассвойна
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