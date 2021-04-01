Посольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.

Источник: посольство США в Twitter

Дословно: "Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Тараном, его заместителями Петренко, Полищуком, командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым и полковником Будановым.

Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией".

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

За інформацією українських розвідників, Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.