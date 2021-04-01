Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией

Четверг, 1 апреля 2021, 19:46

Атташе по вопросам обороны США, Канады, Великобритании пообщались с министром обороны Украины Андреем Тараном и его заместителями Анатолием Петренко и Александром Полищуком.

Источник: посольство США в Twitter

Дословно: "Атташе по вопросам обороны США, Канады и Великобритании встретились с министром обороны Тараном, его заместителями Петренко, Полищуком, командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Наевым и полковником Будановым.

Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и внимательно наблюдаем за ситуацией".

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

За інформацією українських розвідників, Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

Украинская правда
Темы: СШАМинобороныДонбассвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киевсовете объяснили, как воспользоваться транспортом в локдаун

На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи

Новый обстрел возле Шумов: оккупанты ранили бойца

Стрельба в Броварах: будут судить 15 участников

Зеленский: Мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии

Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины – разведка

Все новости...
США
Войска США пришли в полную боеготовность из-за событий на Донбассе – СМИ
Байден-младший написал мемуары: вспомнил и об Украине
Блинкен и Кулеба снова поговорили: США обещают поддержку Украине
Последние новости
20:36
20:15
Курс гривни к доллару почти не изменился
20:01
Послы G7 обсудили с руководством "Укроборонпрома" реформу концерна
19:46
фотоПосольство США после встречи с руководителями Минобороны: Мы внимательно наблюдаем за ситуацией
19:31
СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения земель чиновниками Госгеокадастра
19:08
ЕС осудил незаконный призыв России в Крыму
19:03
1 апреляПутина прокатят по Украине
18:58
Госбюджет за первый квартал перевыполнили на 5,7%
18:56
В Киевсовете объяснили, как воспользоваться транспортом в локдаун
18:54
На 87-м осталось посчитать 10%: разрыв между Вирастюком и Шевченко меньше тысячи
Все новости...