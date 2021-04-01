США пообещали "не оставлять Украину наедине" в случае эскалации российской агрессии
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином - коллеги обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
Источник: Минобороны
Детали: Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.
Таран рассказал о системной эскалации ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелании Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня, а также убийство 4 военнослужащих 26 марта.
Прямая речь Тарана: "Стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США не просто поддерживается, он - динамично развивается. Американские партнеры активно инициируют контакты, выражают искреннюю обеспокоенность попытками России обострить ситуацию вокруг Украины. Этот звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины".
Напомним:
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивает войска к границе с Украиной - в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля СМИ сообщили, что Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня и убили четырех украинских военных, и Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- По информации украинских разведчиков, Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины.