Послы G7 напомнили Шмыгалю об условиях программы МВФ и макрофина ЕС

Послы стран Группы семи провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шыгалем и подчеркнули важность выполнения условий программы МВФ и макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов в Twitter.

G7 Ambassadors acknowledged the ongoing challenges of COVID-19. They discussed the reform of 🇺🇦's military industrial complex; the importance of good governance across the full range of economic activity; and encouraged 🇺🇦’s further contribution to 🌍action on climate change. 2/2