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Посли G7 нагадали Шмигалю про умови програми МВФ та макрофіну ЄС

Субота, 10 квітня 2021, 14:35

Посли країн Групи семи провели зустріч із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і наголосили на важливості виконання умов програми МВФ та макрофінансової допомоги ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

"Учора посли G7 зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем для обговорення широкого кола питань. Вони підтвердили свою підтримку зусиль України з втілення реформ і наголосили на важливості виконання умов програми stand-by МВФ та макрофінансової допомоги ЄС", - йдеться у заяві.

"Посли G7 визнали щоденні виклики боротьби з COVID-19. Вони обговорили хід реформ і важливість ефективного управління у військово-промисловому комплексі й інших галузях економіки України. Вони також заохотили Україну робити подальший внесок у глобальні зусилля з протидії зміні клімату", - зазначається у заяві.

Раніше в уряді заявляли, що вважають принциповим для себе поновлення співпраці з МВФ до середини року, адже в протилежному випадку Україна втрачає другий транш макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня 2020 року офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. 

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати без додаткових умов і Україна отримала їх вже у грудні 2020 року. Для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ.  

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль

Теми: G7Шмигаль


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