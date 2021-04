Посли G7 нагадали Шмигалю про умови програми МВФ та макрофіну ЄС

Посли країн Групи семи провели зустріч із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і наголосили на важливості виконання умов програми МВФ та макрофінансової допомоги ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів у Twitter.

G7 Ambassadors acknowledged the ongoing challenges of COVID-19. They discussed the reform of 🇺🇦's military industrial complex; the importance of good governance across the full range of economic activity; and encouraged 🇺🇦’s further contribution to 🌍action on climate change. 2/2