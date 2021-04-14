Министр обороны рассказал европарламентариям о четырех возможных намерениях РФ

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал европарламентариям о четырех возможных целях Российской Федерации, стоящих за продолжающимся сосредоточением сил у украинских границ и в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Андрей Таран рассказал во время заседания подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороне 14 апреля.

Министр предоставил широкий обзор о сосредоточении российских сил на разных направлениях и сказал, что по имеющимся данным есть основания предполагать четыре возможные цели Российской Федерации.

Во-первых, это может быть демонстрация силы с целью увеличить давление на Украину, замедлить положительные изменения в ней и прежде всего евроатлантическую интеграцию.

Во-вторых, это может свидетельствовать о подготовке операции по направлению Крыма, чтобы решить проблему водоснабжения оккупированного полуострова - несмотря на то, что это является обязанностью и проблемой оккупационной власти.

В-третьих, рассказал Андрей Таран, в Минобороны не исключают российской провокации на востоке Украины подобно тому, как это произошло в Грузии, после чего Киев можно будет обвинить в нарушении режима тишины и использовать это как повод для расширения оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях.

В-четвертых, масштабная концентрация российских сил может быть ответом РФ на проведение учений Defender Europe 2021, а одновременно и подготовкой к российским учений "Запад-2021".

"Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить, что российские оккупационные силы в Крыму или вблизи наших границ могут прибегнуть к значительным провокациям в течение этого года", - отметил Андрей Таран.

Напомним, накануне Брюссель посетил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, где он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, первую двустороннюю встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и принял участие в заседании комиссии Украина-НАТО, где главной темой было обострение агрессии РФ.

Также 13 апреля состоялась телефонная беседа президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. В ней Байден призвал Путина снизить напряженность на границе с Украиной и предложил президенту РФ встретиться в третьей стране для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес.

У Путина подтвердили, что он говорил с Байденом об Украине, и готовят встречу.