В Бразилии расследуют факты обмена ковид-вакцин на золото
В одном из штатов Бразилии расследуют факты возможного обмена незаконно добытого золота на вакцины против коронавируса.
Источник: Reuters
Детали: Федеральные прокуроры в бразильском штате Рорайма расследуют сообщения о том, что незаконно добытое золото обменивается на вакцины против COVID-19.
В сообщении говорится, что медицинский работник вводил старателям вакцины в обмен на золото.
"Местные жители давно жаловались на то, что материалы и лекарства, предназначенные для здоровья коренных жителей, передаются старателям", - говорится в жалобах, направленных прокурорам и Министерству здравоохранения.
Сообщается о еще одном случае, когда медицинский работник встречался с шахтерами ночью и давал им лекарства в обмен на золото.
Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что получило письмо 5 апреля и открыло расследование.
Предыстория:
- Бразилия стала эпицентром пандемии
- Бразилия в начале апреля впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.