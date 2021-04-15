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В Бразилии расследуют факты обмена ковид-вакцин на золото

Четверг, 15 апреля 2021, 03:14

В одном из штатов Бразилии расследуют факты возможного обмена незаконно добытого золота на вакцины против коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Федеральные прокуроры в бразильском штате Рорайма расследуют сообщения о том, что незаконно добытое золото обменивается на вакцины против COVID-19.

В сообщении говорится, что медицинский работник вводил старателям вакцины в обмен на золото.

"Местные жители давно жаловались на то, что материалы и лекарства, предназначенные для здоровья коренных жителей, передаются старателям", - говорится в жалобах, направленных прокурорам и Министерству здравоохранения.

Сообщается о еще одном случае, когда медицинский работник встречался с шахтерами ночью и давал им лекарства в обмен на золото.

Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что получило письмо 5 апреля и открыло расследование.

Предыстория:

  • Бразилия стала эпицентром пандемии
  • Бразилия в начале апреля впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с Covid.

Темы: Бразилиявакцинациякоронавирус


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