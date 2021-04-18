США рекомендуют авиакомпаниям осторожно летать над Украиной и РФ

Из-за наращивания войск РФ вдоль границ Украины Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США рекомендует американским авиакомпаниям быть особенно осторожными при выполнении полетов над частью территорий Украины и России.

Источник: Госавиаслужба Украины

Дословно: "В связи с геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму, сегодня FAA (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США) опубликовала NOTAM А0012/21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов с/в/над частями Московского РПИ (района полетной информации - ред.) (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра ( UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)).

NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)".

Детали: Госавиаслужба Украины отмечает, что в рамках прямого диалога с авиационными властями США предложила установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем.

В службе напомнили, что с целью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией РФ на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас является безопасным и доступным для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации, заверили в Госавиаслужбе.

Там также напомнили, что в Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойная и контролируемая. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - подчеркивается в сообщении.

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