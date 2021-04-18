США рекомендують авіакомпаніям обережно літати над Україною й РФ

Через нарощування військ РФ вздовж кордонів України Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США рекомендує американським авіакомпаніям бути особливо обережними при виконанні польотів над частиною територій України і Росії.

Джерело: Державіаслужба України

Дослівно: "У зв’язку із геополітичною напругою, пов’язаною з масштабним нарощуванням збройних сил Російської Федерації вздовж кордонів України та в тимчасово окупованому Криму, сьогодні FAA (Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США) опублікувала NOTAM А0012/21, яким через потенційні небезпеки FAA рекомендує експлуатантам своїх повітряних суден виявляти особливу обережність при виконанні польотів з/в/над частинами Московського РПІ (району польотної інформації – ред.) (UUWV) та РПІ Ростов-на-Дону (URRV) в межах 100 морських миль від РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включаючи частину Киівського верхнього району польотної інформації (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах з РПІ UKDV, UKFV і UKBV)).

NOTAM А0013/21 рекомендує зареєстрованим в США авіакомпаніям і повітряним суднам дотримуватися також обережності при плануванні польотів у РПІ Дніпра (UKDV), РПІ Сімферополь (UKFV) і РПІ Київ (UKBV) (включаючи частину Киівського верхнього району польотної інформаціі (UIR) (UKBU) у горизонтальних межах з РПІ UKDV, UKFV і UKBV)".

Деталі: Державіаслужба України зазначає, що в межах прямого діалогу з авіаційною владою США запропонувала встановити безпосередню взаємодію між відповідними підрозділами з авіаційної безпеки щодо обміну інформацією та координації дій з реагування на загрози від зони конфлікту на сході держави. Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому.

У службі нагадали, що з метою забезпечення безпеки польотів цивільних літаків у повітряному просторі під відповідальністю України є певні обмеження, які діють з 2014 року і пов’язані з агресією РФ на сході країни і тимчасовою окупацією Криму.

Весь інший повітряний простір під відповідальністю України наразі є безпечним і доступним для планування і виконання польотів повітряних суден цивільної авіації, запевнили в Державіаслужбі.

Там також нагадали, що в Україні діє спеціальна процедура раннього попередження про загрози для цивільної авіації з метою негайної реакції на виявлені та потенційні загрози, що виникають в зоні конфлікту.

"Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає", - підкреслюється в повідомленні.

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