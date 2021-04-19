Повторно заболеть COVID можно через полтора месяца – ЦОС

Как правило, повторное заражение коронавирусом фиксируют через 3-4 месяца после болезни, однако есть случаи, когда и через полтора месяца.

Источник: генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы спросили у эпидемиологов, какой период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца".

Детали: В ЦОС отметили, что уже разработали проект приказа об эпидемиологическом надзоре за COVID-19. В нем прописаны правила определения повторного случая заражения, что позволит наладить получение информации о таких случаях.

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