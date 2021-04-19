Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Повторно захворіти на COVID можна через півтора місяця – ЦГЗ

Понеділок, 19 квітня 2021, 23:51

Зазвичай, повторне зараження коронавірусом фіксують через 3-4 місяці після хвороби, проте є випадки, коли і через півтора місяці. 

Джерело: генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Ми запитали в епідеміологів, який період між першим та другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були одиничні відповіді, що це було півтора місяця".

Деталі: У ЦГЗ зазначили, що вже розробили проєкт наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. У ньому прописані правила визначення повторного випадку зараження, що дозволить налагодити отримання інформації про такі випадки.

Передісторія:

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу

Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі

Новини 19 квітня: вечірка Тищенка, перший політ на Марсі

ВідеоБез масок, з конспірацією і салютом: "Схеми" про вечірку нардепа Тищенка

В МОЗ розповіли, коли очікувати черговий спалах COVID

Степанов заявив, що посилювати всеукраїнський локдаун на свята не будуть

Усі новини...
коронавірус
В МОЗ розповіли, коли очікувати черговий спалах COVID
У центрі Києва закрили 5 ресторанів: порушували карантин
В Україні другий тиждень поспіль падає кількість щеплень від Covid-19
Останні новини
00:43
ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі
23:51
Повторно захворіти на COVID можна через півтора місяця – ЦГЗ
23:15
Радники "Норманді" обговорили "кластери" щодо Донбасу
22:27
Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі
22:04
Новини економіки: новий-старий голова Держаудитслужби, Марченко vs Саакашвілі, транш МВФ
21:59
Безпекова підгрупа ТКГ збереться у вівторок на екстрене засідання – Арестович
21:37
Новини 19 квітня: вечірка Тищенка, перший політ на Марсі
21:36
АМКУ застеріг операторів ринку пального від необґрунтованого підвищення цін
21:27
Найбільша фракція Бундестагу підтримала Україну на тлі військової загрози РФ
21:25
Офіційний курс: гривня різко ослабла до євро
Усі новини...