Повторно захворіти на COVID можна через півтора місяця – ЦГЗ

Зазвичай, повторне зараження коронавірусом фіксують через 3-4 місяці після хвороби, проте є випадки, коли і через півтора місяці.

Джерело: генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми запитали в епідеміологів, який період між першим та другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були одиничні відповіді, що це було півтора місяця".

Деталі: У ЦГЗ зазначили, що вже розробили проєкт наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. У ньому прописані правила визначення повторного випадку зараження, що дозволить налагодити отримання інформації про такі випадки.

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