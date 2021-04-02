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В Днепре задержали боевика "Войска Донского" – ОГП

Пятница, 2 апреля 2021, 06:32

В городе Днепр правоохранители задержали и сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ так называемой ЛНР в создании террористической группы.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Подозреваемый с мая по июнь 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" оккупационной администрации РФ ... организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец".

Детали: В обязанности участника НЗФ РФ входил контроль деятельности дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств.

Кроме того, он предоставлял разрешение водителям дальнейшего движения после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несения службы на блокпостах.

После выезда из временно оккупированной территории Луганщины задержанный трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Напомним: В январе 2019 года боевика из "Войска Донского" поймали в Харькове с арсеналом гранат.

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Украинская правда
Темы: ДнепрДонбассбоевые действияОфис генпрокурора


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