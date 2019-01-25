Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевика из "Войска Донского" поймали в Харькове с арсеналом гранат

Пятница, 25 января 2019, 16:42

Сотрудники СБУ задержали в Харькове боевика террористической организации "Л/ДНР" с арсеналом гранат.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничать с российско-террористическими войсками, оккупировавшие территории Луганской и Донецкой областей.

"Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи г. Дебальцево", - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что вернувшись в Харьковскую для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях.

По информации силовиков, в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
Все новости...
Реклама: