Боевика из "Войска Донского" поймали в Харькове с арсеналом гранат

Сотрудники СБУ задержали в Харькове боевика террористической организации "Л/ДНР" с арсеналом гранат.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничать с российско-террористическими войсками, оккупировавшие территории Луганской и Донецкой областей.

"Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи г. Дебальцево", - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что вернувшись в Харьковскую для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях.

По информации силовиков, в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов.