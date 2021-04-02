В АРМА рассказали, что у них изъяли во время обысков

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, заявляет, что во время обысков 1 апреля у них изъяли оригиналы ряда документов, отсутствие которых делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него задач.

Источник: АРМА в Facebook

Дословно: "В ходе обысков в помещении центрального аппарата АРМА сотрудниками правоохранительных органов было изъято ряд документов, в частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых в оригинале делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него законом задач".

Детали: В АРМА заявили, что эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились обыски, поэтому цель их изъятия "неизвестна и непонятна".

В агентстве также сообщили, что обыски 1 апреля проходили в рамках уголовного производства относительно возврата физическому лицу арестованных средств в сумме около 400 тысяч долларов на основании судебного решения. По версии следствия, это решение было поддельным.

В АРМА уверяют, что "не принимали незаконные решения о возвращении физическому лицу арестованных средств, а действовали исключительно в рамках имеющихся полномочий".

В пресс-служба подчеркнули, что заинтересованы в беспристрастном расследовании этого дела для выяснения реальной картины событий и круга злоумышленников.

"Украинская правда" обратилась в АРМА по комментарии, какие именно важные документы у них изъяли.

Что было раньше: 1 апреля равоохранители проводили обыски в помещении центрального аппарата Агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений и по месту жительства нескольких сотрудников в рамках уголовного производства.

По данным источников, следственные действия проходили дома в и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля, через которого вывели из-под ареста 400 тысяч долларов, которые были арестованы полицией как "общак" вора в законе.

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