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Тупицкий проигнорировал суд по избрании ему меры пресечения

Пятница, 2 апреля 2021, 11:33
Тупицкий проигнорировал суд по избрании ему меры пресечения
Фото umoloda.kyiv.ua

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен был избрать ему меру пресечения; рассмотрение ходатайства отложили до 7 апреля.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора

Дословно пресс-служба ОГП: "Заседание перенесено на 7 апреля, поскольку Тупицкий не пришел".

Детали: Тупицкого вызывали повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего председателя Хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированном в 2013 году, следствие в котором в настоящее время осуществляет Управление ГБР в "делах Майдана" .

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором был подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что 2 апреля рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора уточнили, что меру пресечения будут избирать по делу, в рамках которого Тупицкому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тысяч 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжелых преступлений) и личные обязательства.

Среди обязательств – не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещения и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

Предыстория:

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Темы: ТупицкийсудКС
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