Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тупицкий проигнорировал суд по избрании ему меры пресечения

Пятница, 2 апреля 2021, 11:33
Фото umoloda.kyiv.ua

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен был избрать ему меру пресечения; рассмотрение ходатайства отложили до 7 апреля.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора

Дословно пресс-служба ОГП: "Заседание перенесено на 7 апреля, поскольку Тупицкий не пришел".

Детали: Тупицкого вызывали повесткой на 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего председателя Хозяйственного суда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированном в 2013 году, следствие в котором в настоящее время осуществляет Управление ГБР в "делах Майдана" .

В ГБР сообщили, что он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, в котором был подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

Позже в Печерском суде сообщили, что 2 апреля рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому.

В Офисе генпрокурора уточнили, что меру пресечения будут избирать по делу, в рамках которого Тупицкому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Следствие в своем ходатайстве просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тысяч 400 грн (20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – максимальный размер залога, предусмотренный статьей УПК для нетяжелых преступлений) и личные обязательства.

Среди обязательств – не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КС, не посещать помещения и здание КС, сдать на хранение документы для выезда за границу.

Предыстория:

Темы: ТупицкийсудКС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пограничники готовы "встретить" российского комика, который собрался на гастроли в Украину

В Киеве наихудшая ситуация со свободными местами для больных COVID

обновлено от 08:59Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными

Под 20 тысяч больных за сутки и 433 умерших – антирекорды COVID в Украине

Украина вернулась в 10-ку мировых лидеров по распространению коронавируса

Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты

Все новости...
Тупицкий
Тупицкий обжаловал указ Зеленского об отмене его назначения
Тупицкий хочет обжаловать указ Зеленского в Верховном суде
Охрана не пустила Тупицкого и Касминина в КС
Последние новости
12:17
Премия имени Георгия Гонгадзе-2021 объявила трех номинантов
12:08
фотоВ Карпатах выпало до 15 сантиметров снега
11:54
Украинцы, обрабатывающие большие земельные участки, должны декларировать доходы – налоговая
11:33
Послы НАТО провели срочную встречу из-за наращивания Россией войск у границы Украины
11:33
Тупицкий проигнорировал суд по избрании ему меры пресечения
11:31
Курс валют на 2 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:19
Закрытые парки и комендантский час: в Молдове назвали правила на период чрезвычайного положения
11:17
Степанов о комендантском часе: Мы никогда не вели таких разговоров
11:15
Украэрорух завершил год с 1,5-миллиардными убытками
11:03
Николаев усиливает карантин: транспорт по часам, школы – на дистанционном
Все новости...