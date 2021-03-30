Тупицкий обжаловал указ Зеленского об отмене его назначения
Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подал иск в Верховный Суд об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КС.
Источник: сообщение Верховного Суда
Дословно: "29 марта 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины".
Детали: Истцом по делу выступает Александр Тупицкий, ответчиком - Владимир Зеленский.
Оспаривает аналогичный указ президента и судья КС Александр Касминин.
Для рассмотрения дела уже назначен состав суда.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
- Сайт Конституционного суда Украины не работает уже третьи сутки, причины устанавливаются.