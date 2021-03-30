Тупицкий обжаловал указ Зеленского об отмене его назначения

Отстраненный председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий подал иск в Верховный Суд об обжаловании указа президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на должность судьи КС.

Источник: сообщение Верховного Суда

Дословно: "29 марта 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 № 256 о назначении истца судьей Конституционного Суда Украины".

Детали: Истцом по делу выступает Александр Тупицкий, ответчиком - Владимир Зеленский.

Оспаривает аналогичный указ президента и судья КС Александр Касминин.

Для рассмотрения дела уже назначен состав суда.

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