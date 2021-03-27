Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Суббота, 27 марта 2021, 08:21
Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Источник: указ президента от 27 марта

Детали: Также указом отменяется указ экс-президента от 17 сентября 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

Указ Зеленского от 27 марта называется "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" и вступает в силу со дня его опубликования.

В указе отмечается, что такое решение принято "в целях обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

Подчеркивается, что в соответствии с законом "О национальной безопасности Украины", демократический конституционный строй является одним из фундаментальных национальных интересов Украины. Также упоминается постановление Верховной Рады от 17 февраля 2021 года, в котором подчеркнуто, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека.

Дословно: "... отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКСТупицкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Зеленский
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: