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Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ

Суббота, 27 марта 2021, 09:21

Президент Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Источник: указ президента от 27 марта

Детали: Также указом отменяется указ экс-президента от 17 сентября 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

Указ Зеленского от 27 марта называется "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" и вступает в силу со дня его опубликования.

В указе отмечается, что такое решение принято "в целях обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

Подчеркивается, что в соответствии с законом "О национальной безопасности Украины", демократический конституционный строй является одним из фундаментальных национальных интересов Украины. Также упоминается постановление Верховной Рады от 17 февраля 2021 года, в котором подчеркнуто, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека.

Дословно: "... отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Предыстория:

  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 30 декабря 2020 года в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКСТупицкий


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