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В Киеве наибольшее количество госпитализаций с COVID с начала пандемии

Пятница, 2 апреля 2021, 12:22
В Киеве наибольшее количество госпитализаций с COVID с начала пандемии
Фото КГГА

В столице ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной – за сутки 1 апреля заболели 1164 человека, 46 человек умерли, госпитализированы 189 больных – больше всего с начала пандемии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 2 апреля

Прямая речь: "Количество больных COVID, госпитализированных и летальных случаев не уменьшается. 1164 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки, умерли 46 человек – 25 женщин и 21 мужчина. Госпитализировали 189 больных коронавирусом – это самое большое количество за весь период пандемии".

Детали: Среди новых больных 719 женщин от 21 до 91 года, 34 девочки от 1 месяца до 17 лет, 384 мужчины от 18 до 88 лет и 27 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. Заболели в том числе 33 медика.

546 больных госпитализировали с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили Оболонском (180), Дарницком (160) и Днепровском (150) районах.

Кличко добавил, что количество госпитализированных пациентов увеличивается, также растет количество больных в тяжелом состоянии и тех, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 532 больных коронавирусом, из них 40 – дети.

3 116 пациентов – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 3 708 человек под аппаратами ИВЛ – 60 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 81%.

Всего за период пандемии в столице уже 164 605 подтвержденных случаев заболевания коронаврусом, 3 495 человек умерли. Преодолели вирус 106 788 людей, из них 571 за прошедшие сутки.

Что было раньше: С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевкоронавирус
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