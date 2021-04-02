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У Кличко пожаловались, что Институты Нацакадемии меднаук не принимают COVID-больных

Пятница, 2 апреля 2021, 14:24
У Кличко пожаловались, что Институты Нацакадемии меднаук не принимают COVID-больных
Фото с Facebook Поворозника

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявляет, что Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбу городских властей о помощи, оказались не готовы принимать больных COVID-19.

Источник: Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Я обещал, что буду информировать всех о "совместных" усилиях в борьбе с пандемией. Поэтому продолжаю.

Институты Национальной академии медицинских наук – это о высокоспециализированной медицинской помощи больным и научной работе... Что имеем на практике. Восемь месяцев назад мы обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных COVID-19.

Восемь месяцев у них было для того чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных. Через восемь месяцев получаем согласие на прием 10 больных. Десяти!"

Детали: При этом Поворозник добавил, что когда городские "скорые" привезли 10 пациентов в Институт фтизиатрии, то там приняли только 4 человек.

Шесть больных ждали своей очереди в "скорых" возле больницы, пока в "скорых" не закончился кислород, и их оперативно не перенаправили в коммунальные учреждения здравоохранения.

Предыстория:

  • Заместитель мэра Киева Николай Поворозник сообщил, что 24 марта руководители первой и второй "железнодорожных" больниц обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с просьбой не направлять к ним больных коронавирусом.
  • Такую просьбу, по его словам, объяснили отсутствием средств индивидуальной защиты, медикаментов и кислорода для кислородозависимых пациентов.
  • Позже глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця" должна выполнить свои обязательства перед государством и открыть прием зараженных коронавирусом. Он добавил, что, начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили 60 миллионов гривен фактических выплат.
  • После этого "Укрзализныця" заявила, что уже обеспечила ведомственные больницы средствами для лечения больных COVID-19.

Темы: Киевкоронавирусмедицина
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