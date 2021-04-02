Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Кличко пожаловались, что Институты Нацакадемии меднаук не принимают COVID-больных

Пятница, 2 апреля 2021, 14:24
Фото с Facebook Поворозника

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявляет, что Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбу городских властей о помощи, оказались не готовы принимать больных COVID-19.

Источник: Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Я обещал, что буду информировать всех о "совместных" усилиях в борьбе с пандемией. Поэтому продолжаю.

Институты Национальной академии медицинских наук – это о высокоспециализированной медицинской помощи больным и научной работе... Что имеем на практике. Восемь месяцев назад мы обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных COVID-19.

Восемь месяцев у них было для того чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных. Через восемь месяцев получаем согласие на прием 10 больных. Десяти!"

Детали: При этом Поворозник добавил, что когда городские "скорые" привезли 10 пациентов в Институт фтизиатрии, то там приняли только 4 человек.

Шесть больных ждали своей очереди в "скорых" возле больницы, пока в "скорых" не закончился кислород, и их оперативно не перенаправили в коммунальные учреждения здравоохранения.

Предыстория:

  • Заместитель мэра Киева Николай Поворозник сообщил, что 24 марта руководители первой и второй "железнодорожных" больниц обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с просьбой не направлять к ним больных коронавирусом.
  • Такую просьбу, по его словам, объяснили отсутствием средств индивидуальной защиты, медикаментов и кислорода для кислородозависимых пациентов.
  • Позже глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця" должна выполнить свои обязательства перед государством и открыть прием зараженных коронавирусом. Он добавил, что, начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили 60 миллионов гривен фактических выплат.
  • После этого "Укрзализныця" заявила, что уже обеспечила ведомственные больницы средствами для лечения больных COVID-19.

Темы: Киевкоронавирусмедицина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве закрыли рестораны, которые работали несмотря на карантин: ежедневно выявляют по 50 нарушений

В Кремле говорят, что ситуация на Донбассе "весьма пугающая"

Эскалация военной агрессии РФ: СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования

В Киеве во время локдауна разрешат парковаться бесплатно

В Минздраве зафиксировали исторический максимум звонков в "скорую"

фотоКличко показал спецпропуска на транспорт: выдадут около 400 тысяч

Все новости...
Киев
В Киеве закрыли рестораны, которые работали несмотря на карантин: ежедневно выявляют по 50 нарушений
В Киеве во время локдауна разрешат парковаться бесплатно
Апрель в Киеве начался с температурного рекорда
Последние новости
15:08
С утра оккупанты 7 раз открывали огонь на Донбассе и ранили украинского бойца
15:07
Боевики в Донецке объявили первый "призов в армию"
15:01
Неудачная взятка руководителям НАБУ и САП: дело дошло до суда
14:57
80 российских дипломатов в Италии занимаются шпионажем – СМИ
14:50
Винницкая область усиливает карантин
14:48
ВидеоУкрали 10 млн с помощью SIM-карт: киберполиция разоблачила группировку
14:45
фотоКиевлянин ударил в лицо полицейскую в метро: грозит до 5 лет тюрьмы
14:42
Шмыгаль: Первые аукционы в рамках "Большой приватизации" должны пройти этим летом
14:28
До 55 тысяч за полгода: сколько украинцев может умереть от COVID-19 в 2021
14:24
У Кличко пожаловались, что Институты Нацакадемии меднаук не принимают COVID-больных
Все новости...