У Кличко пожаловались, что Институты Нацакадемии меднаук не принимают COVID-больных

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявляет, что Институты Национальной академии медицинских наук, несмотря на просьбу городских властей о помощи, оказались не готовы принимать больных COVID-19.

Источник: Поворозник в Facebook

Прямая речь: "Я обещал, что буду информировать всех о "совместных" усилиях в борьбе с пандемией. Поэтому продолжаю.

Институты Национальной академии медицинских наук – это о высокоспециализированной медицинской помощи больным и научной работе... Что имеем на практике. Восемь месяцев назад мы обратились к НАМН помочь в госпитализации и лечении больных COVID-19.

Восемь месяцев у них было для того чтобы подготовить учреждения и выделить места для лечения больных. Через восемь месяцев получаем согласие на прием 10 больных. Десяти!"

Детали: При этом Поворозник добавил, что когда городские "скорые" привезли 10 пациентов в Институт фтизиатрии, то там приняли только 4 человек.

Шесть больных ждали своей очереди в "скорых" возле больницы, пока в "скорых" не закончился кислород, и их оперативно не перенаправили в коммунальные учреждения здравоохранения.

Предыстория: