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"Укрзализныця" заявляет, что уже обеспечила больницы для COVID-пациентов

Вторник, 30 марта 2021, 11:29
Укрзализныця заявляет, что уже обеспечила больницы для COVID-пациентов
Фото с Facebook Николая Поворозника

"Укрзализныця" заявляет, что уже обеспечила ведомственные больницы средствами для лечения больных COVID-19.

Источник: сайт УЗ, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главного санитарного врача Виктора Ляшко

Прямая речь: "Филиал "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" и новое руководство общества оперативно решают вопросы закупки сверхважных средств для лечения больных COVID-19 в ведомственных больницах. Предыдущим руководством компании тормозились, а иногда и блокировались указанные закупки".

Детали: В пресс-службе заявили, что из-за действий руководства службы безопасности "Укрзализныци", которое в течение 4 месяцев не могло предоставить своего кандидата в тендерный комитет филиала "Центр охраны здоровья", было сорвано 35 тендеров.

А вместо запланированных 170 млн грн. на закупку материально-технических ресурсов в филиал было направлено только 11 млн грн.

Сейчас, по данным УЗ, киевские клинические больницы на железнодорожном транспорте №1, №2 и №3 уже полностью укомплектованы и готовы принимать больных COVID-19.

Также сообщается, что все другие железнодорожные больницы в городах Украины принимают больных с указанным диагнозом.

Кроме того, Укрзализныця заявила, что ведет постоянный диалог с Министерством здравоохранения, Национальной службой здоровья и Мининфраструктуры, в частности, относительно увеличения количества мест в железнодорожных больницах с подведенным кислородом и тому подобное.

В УЗ подчеркнули, что в ее ведомственных медучреждениях уже пролечили около 1000 пациентов с COVID-19.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Национальная служба здоровья начала проверку медучреждений АО "Укрзализныця", которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19, но которые отказались принимать таких пациентов.

Предыстория:

  • Заместитель мэра Киева Николай Поворозник сообщил, что 24 марта руководители первой и второй "железнодорожных" больниц обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с просьбой не направлять к ним больных коронавирусом.
  • Такую просьбу, по его словам, объяснили отсутствием средств индивидуальной защиты, медикаментов и кислорода для кислородозависимых пациентов.
  • После этого глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця" должна выполнить свои обязательства перед государством и открыть прием зараженных коронавирусом. Он добавил, что, начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили 60 миллионов гривен фактических выплат.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцякоронавирусмедицина
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