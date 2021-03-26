Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов требует от "Укрзализныци" принимать в свои больницы COVID-больных

Пятница, 26 марта 2021, 17:03
Степанов требует от Укрзализныци принимать в свои больницы COVID-больных

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця", которая ранее отказалась принимать больных COVID в своих больницах, должна выполнить свои обязательства перед государством.

Источник: Минздрав со ссылкой на Степанова, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь Степанова: Медицинские учреждения УЗ, которые имеют заключенные договора с НСЗУ и получают средства за оказание помощи больным COVID-19, должны выполнять свои обязательства.

Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 миллионов гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 миллионов?  Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы".

Детали: Также он отметил, что в 29 марта Минздрав проверит готовность больниц в Киеве к приему больных.

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что 24 марта руководители первой и второй "железнодорожных" больницы обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с просьбой не направлять к ним больных коронавирус. Такая просьба объясняют отсутствием средств индивидуальной защиты, медикаментов и кислорода для кислородозависимого пациентов.

Представители УЗ заверили, что с руководителями больниц провели разъяснительную работу и в дальнейшем подобных инцидентов не будет случаться.

Справка: Согласно официальным данным, у филиала "Центр охраны здоровья" акционерного общества "Укрзализныця" контракт с НСЗУ на 125,5 миллионов грн. Помощь больным COVID-19 должны предоставлять все медучреждения общества - три в Киеве, два - в Харькове, по одному - в Одессе и Львове.

Напомним: За сутки 25 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 18 132 лицам, госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациентов, выздоровели 7 138 человек.

25 марта Украина по показателю суточной заболеваемости заняла 9 место среди государств в мире, по новым летальным исходам – 7 позицию.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравкоронавирусСтепановУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Минздрав
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Что делать, если у Helsi появились фейковые визиты к врачу – объясняет Минздрав
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: