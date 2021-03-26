Степанов требует от "Укрзализныци" принимать в свои больницы COVID-больных

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что "Укрзализныця", которая ранее отказалась принимать больных COVID в своих больницах, должна выполнить свои обязательства перед государством.

Источник: Минздрав со ссылкой на Степанова, первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в Facebook

Прямая речь Степанова: Медицинские учреждения УЗ, которые имеют заключенные договора с НСЗУ и получают средства за оказание помощи больным COVID-19, должны выполнять свои обязательства.

Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 миллионов гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 миллионов? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы".

Детали: Также он отметил, что в 29 марта Минздрав проверит готовность больниц в Киеве к приему больных.

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что 24 марта руководители первой и второй "железнодорожных" больницы обратились в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с просьбой не направлять к ним больных коронавирус. Такая просьба объясняют отсутствием средств индивидуальной защиты, медикаментов и кислорода для кислородозависимого пациентов.

Представители УЗ заверили, что с руководителями больниц провели разъяснительную работу и в дальнейшем подобных инцидентов не будет случаться.

Справка: Согласно официальным данным, у филиала "Центр охраны здоровья" акционерного общества "Укрзализныця" контракт с НСЗУ на 125,5 миллионов грн. Помощь больным COVID-19 должны предоставлять все медучреждения общества - три в Киеве, два - в Харькове, по одному - в Одессе и Львове.

Напомним: За сутки 25 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 18 132 лицам, госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациентов, выздоровели 7 138 человек.

25 марта Украина по показателю суточной заболеваемости заняла 9 место среди государств в мире, по новым летальным исходам – 7 позицию.

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