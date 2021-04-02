С утра оккупанты 7 раз открывали огонь на Донбассе и ранили украинского бойца

С начала суток 2 апреля в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим тишины: ранения получил один украинский боец.

Источник: сводка Минобороны

Детали: На 12:00 пятницы в зоне ООС зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации.

Так, на луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Уверяется, что солдату была оперативно оказана помощь.

Что предшествовало: За минувшие сутки 1 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня: ранения получили двое военных.

В утренней сводке отмечалось, что на 7:00 утра 2 апреля обстрелов зафиксировано не было.