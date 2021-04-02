Боевики 13 раз били с запрещенного оружия по позициям ВСУ
За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: Штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров.
А у населенных пунктов Старогнатовка Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде поселков Шумы и Новотошкивка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Вследствие враждебных действий два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Состояние раненых – удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Предыстория:
- 26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
- В пригороде поселка Шумы, что в Донецкой, 1 апреля боевики вновь обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов. Один боец Объединенных сил получил ранение.
- В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Новотошкивка, 1 апреля в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.