Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевики 13 раз били с запрещенного оружия по позициям ВСУ

Пятница, 2 апреля 2021, 07:55

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров.

А у населенных пунктов Старогнатовка Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселков Шумы и Новотошкивка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Состояние раненых – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Предыстория:

  • 26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • В пригороде поселка Шумы, что в Донецкой, 1 апреля боевики вновь обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов. Один боец ​​Объединенных сил получил ранение.
  • В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Новотошкивка, 1 апреля в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Британии обнаружили 30 случаев тромбозов после прививок вакциной AstraZeneca

Украина вернулась в 10-ку мировых лидеров по распространению коронавируса

Люди до 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca – немецкие эксперты

В двух областях зафиксировали "южноафриканский" штамм коронавируса – Степанов

Оккупанты на Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ

Представительство Зеленского обратилось в СБУ и ГПСУ относительно гастролей российского комика

Все новости...
ООС
Оккупанты на Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ
Боевики укрепляют свои позиции возле Павлополя
Боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
Последние новости
09:07
В списке кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины – депутат "Слуги", экс-омбудсмен и правозащитники
08:59
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными
08:43
В Европарламенте заговорили об остановке макрофинансовой помощи Грузии
08:19
Под 20 тысяч больных за сутки и 433 умерших – антирекорды COVID в Украине
08:00
Главные новости четверга и ночи: реакция США на обострение на Донбассе, ситуация в округе №87
07:55
Боевики 13 раз били с запрещенного оружия по позициям ВСУ
07:29
Может содержать до 40 мутаций: в Африке зафиксировали новый штамм коронавируса
06:58
В Британии обнаружили 30 случаев тромбозов после прививок вакциной AstraZeneca
06:32
В Днепре задержали боевика "Войска Донского" – ОГП
05:30
Украина вернулась в 10-ку мировых лидеров по распространению коронавируса
Все новости...