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Боевики 13 раз били с запрещенного оружия по позициям ВСУ

Пятница, 2 апреля 2021, 07:55
Боевики 13 раз били с запрещенного оружия по позициям ВСУ

За прошедшие сутки, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров.

А у населенных пунктов Старогнатовка Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного, что в Донецкой области, российские наемники применили в направлении позиций украинских защитников противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи населенных пунктов Светлодарское, Луганское и Золотое-4 захватчики обстреливали позиции ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселков Шумы и Новотошкивка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий два военнослужащего из состава операции Объединенных сил получили ранения. Состояние раненых – удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Предыстория:

  • 26 марта из-за обстрела со стороны оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • В пригороде поселка Шумы, что в Донецкой, 1 апреля боевики вновь обстреляли украинских военных из автоматических гранатометов. Один боец ​​Объединенных сил получил ранение.
  • В зоне проведения ООС, недалеко от населенного пункта Новотошкивка, 1 апреля в результате прицельного обстрела военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассе
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