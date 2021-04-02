Армия может дать отпор, но Украина выбрала дипломатический путь к миру – Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

Источник: обращение Зеленского по результатам заседания СНБО

Прямая речь: "Сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но очень необходимых, переговоров в Минском и Нормандском форматах.

Еще раз подчеркиваю: наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который избрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей.

На этом пути мы имеем полную и неизменную поддержку всех. Поддержку всех международных партнеров Украины, в частности Европы и США".

Детали: В подтверждение слов о международной поддержке Зеленский вспомнил разговор с американским президентом Джо Байденом. Последний заверил, что США не оставят Украину наедине с российской агрессией.

Напомним: