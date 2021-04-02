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Армия может дать отпор, но Украина выбрала дипломатический путь к миру – Зеленский

Пятница, 2 апреля 2021, 19:28

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

Источник: обращение Зеленского по результатам заседания СНБО

Прямая речь: "Сохранение режима полного прекращения огня является залогом продолжения тяжелых, но очень необходимых, переговоров в Минском и Нормандском форматах.

Еще раз подчеркиваю: наша армия способна дать отпор любому. И это усиливает наши позиции для урегулирования ситуации дипломатическим путем. Именно дипломатическим, который избрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей.

На этом пути мы имеем полную и неизменную поддержку всех. Поддержку всех международных партнеров Украины, в частности Европы и США".

Детали: В подтверждение слов о международной поддержке Зеленский вспомнил разговор с американским президентом Джо Байденом. Последний заверил, что США не оставят Украину наедине с российской агрессией.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что несмотря на обострение на Донбассе и активизацию российских войск у украинской границы, Украина продолжит стремиться к прекращению огня на востоке.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Зеленскийвойна


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