Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Самолеты НАТО перехватили над Балтией бомбардировщики и истребители РФ

Среда, 21 апреля 2021, 21:37

Истребители НАТО с баз в Эстонии, Литве и Польше были подняты для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного воздушного командования.

Два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35 летели над Балтийским морем с материковой части России, где они действовали с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50, который также сопровождался истребителями.

 

Некоторые самолеты направлялись с выключенными транспондерами и не передавали полетные планы.

 

В ответ были подняты немецкие и итальянские истребители из миссии воздушной полиции НАТО в Эстонии и Литве, соответственно, и истребители F-16 польских ВВС с авиабазы ​​в Познани.

Национальный центр воздушных операций Королевских ВВС Дании развернул свои F-16 с авиабазы ​​Скридструп, чтобы встретить российские самолеты.

 

Российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и примерно через три часа вернулись на материковую часть России.

Напомним, Чехия сообщила Североатлантическому совету о причинах ее решения выдворить 18 российских дипломатов и рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.

Темы: НАТОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 апреля: закон о призыве резервистов, продление карантина

Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов

В Сенате Польши приняли резолюцию в поддержку Украины

Очередная область вышла из "красной" зоны

Кравчук рассказал, откуда у Зеленского идея встретиться с Путиным на Донбассе

фото, видеоРоссия стягивает радиотехнический полк из Забайкалья в оккупированный Крым – расследователи

Все новости...
НАТО
Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО – президент
Россия заявилиа, что наращивает войска возле Украины из-за НАТО на Ближнем Востоке
Украинские ВМС провели совместные учения с румынами в Черном море
Последние новости
21:37
ФотоСамолеты НАТО перехватили над Балтией бомбардировщики и истребители РФ
21:31
Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов
21:28
Новости 21 апреля: закон о призыве резервистов, продление карантина
21:07
Чехия поставила ультиматум России и требует вернуть в Москву всех высланных дипломатов
21:05
"Нафтогаз" ожидает получить за 2020 год 11,8 млрд ущерба – Минэкономики
20:58
ФотоПосле профилактической беседы задержанных по дороге на Харьков "титушек" отпустили
20:49
Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару
20:27
Франция первой в ЕС отдаст часть вакцин бедным странам
20:24
В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта
20:10
До конца года от коронавируса хотят вакцинировать 70% украинцев
Все новости...