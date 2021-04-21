Самолеты НАТО перехватили над Балтией бомбардировщики и истребители РФ

Истребители НАТО с баз в Эстонии, Литве и Польше были подняты для отслеживания и перехвата российских истребителей, бомбардировщиков и самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного воздушного командования.

Два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35 летели над Балтийским морем с материковой части России, где они действовали с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50, который также сопровождался истребителями.

Некоторые самолеты направлялись с выключенными транспондерами и не передавали полетные планы.

В ответ были подняты немецкие и итальянские истребители из миссии воздушной полиции НАТО в Эстонии и Литве, соответственно, и истребители F-16 польских ВВС с авиабазы ​​в Познани.

Национальный центр воздушных операций Королевских ВВС Дании развернул свои F-16 с авиабазы ​​Скридструп, чтобы встретить российские самолеты.

Российские бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и примерно через три часа вернулись на материковую часть России.

Напомним, Чехия сообщила Североатлантическому совету о причинах ее решения выдворить 18 российских дипломатов и рассчитывает позже на этой неделе обсудить с партнерами по НАТО возможные скоординированные действия против России.