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После решения РФ о войсках на границе Украины призвала партнеров "не терять бдительность"

Пятница, 23 апреля 2021, 12:25

Украина призвала своих международных партнеров продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России после объявления Минобороны РФ об отводе войск от украинских границ.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы, обнародованном пресс-службой министерства 23 апреля, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что само заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск - "положительное событие".

"Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что "заявления - это хорошо", но "мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия", подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО.

"Эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины", - отметил Кулеба.

Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно было стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численности войск, подчеркнул министр.

"Украина благодарна международным партнерам за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации. Это помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", - говорится в заявлении Кулебы.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

В Минобороны РФ заявили, что 23 апреля начали возвращать войска с учений в оккупированном Крыму.

Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск к границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.

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