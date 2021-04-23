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Кипр вводит жесткий локдаун на две недели

Пятница, 23 апреля 2021, 17:48
Кипр вводит жесткий локдаун на две недели

Правительство Кипра в пятницу ввело новый локдаун на две недели между 26 апреля и 9 мая, пытаясь остановить быстрое распространение коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Локдаун будет отменен 10 мая, но для посещения загруженных людьми мест потребуются негативные тесты, вакцинация или подтверждение о том, что человек переболел в течение последних трех месяцев. В частности, речь идет о заведениях общественного питания, спортзалах, торговых точках, театрах.

"Мы не можем оставаться равнодушными к растущему числу случаев инфекции вместе с интенсивным давлением на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализаций", - сказал министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Министр заявил, что ситуация требует "трудных решений и решительных мер".

Новые меры предусматривают комендантский час с 21.00 до 5.00, за исключением людей, которые едут на работу или к врачу.

Работа заведений гостеприимства, в том числе в торговых центрах, приостанавливается, за исключением услуг доставки.

Магазины, кроме продающих еду и напитки или другие необходимые вещи, также будут закрыты.

Пасхальное воскресенье освобождается от ограничений, сказал министр.

Места религиозного культа будут работать без присутствия верующих. В Пасхальную субботу (1 мая) верующим позволять попадать во двор церкви при условии, что они придерживаются физической дистанции и других медицинских протоколов.

Приказ обязывает работать из дома не менее 20% работников государственных служб, кроме тех, которые считаются жизненно необходимыми.

Тренажерные залы, танцевальные и другие школы также закрываются. Персональные тренировки на открытом воздухе разрешены при условии присутствия не более двух человек.

Также закроются торговые лавки, парикмахерские, парикмахерские и косметологические кабинеты.

Запрещено любое групповое частное обучение, а также спортивные и общественные мероприятия при участии детей до 18 лет.

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Темы: КипрлокдаункарантинCovid-2019коронавирус
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