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Турция уверяет, что ее локдаун не коснется туристов из Украины

Вторник, 27 апреля 2021, 18:40
Турция уверяет, что ее локдаун не коснется туристов из Украины

Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что жесткие коронавирусные ограничения, которые власти Турции вводит с 29 апреля по 17 мая, не коснутся туристов из других стран.

Об этом министр заявил во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко в рамках заседания рабочей подгруппы по вопросам прав туристов и безопасности туризма Турции и Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собкора "Укринформа" в Турции.

"Ограничения не включают туристов, посещающих Турцию. Они могут гулять по улицам со своими паспортами, если хотят", - сказал министр.

"Ограничения, которые были введены, направленные на уменьшение количества случаев инфицирования в нашей стране. Комендантский час не касается туристов, прибывших в страну из-за рубежа", - добавил он.

По его словам, в Турции действует сертификация безопасного туризма, которая в этом году усилена. Программа предусматривает выполнение требований епидограничений отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами. Министр сообщил, что в ближайшее время пройдет вакцинация работников туристической сферы, что также повысит уровень безопасности для отдыхающих.

Со своей стороны министр Александр Ткаченко отметил заинтересованность в турецком опыте работы туристической сферы в условиях пандемии.

"Для Украины полезен опыт Турции по сертификации гостиниц... Отели не закрыты на карантин, и это является положительным моментом", - сказал он.

Ткаченко подчеркнул, что Украина приветствует рост количества авиарейсов между странами, выступает за увеличение их количества, обмен культурными проэктам.

"Мы поддерживаем открытие украинских аудиогидов на важных туристических объектах в Турции. Мы также заинтересованы, конечно, после пандемии, чтобы начали работу украиноязычные гиды", - сказал министр.

Во время встречи была подписана совместная декларация для усиления сотрудничества между двумя странами в вопросах соблюдения прав и безопасности туристов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с 29 апреля по 17 мая в Турции будет действовать полный локдаун.

За исключением организаций, которые не подпадают под действие соответствующей директивы Министерства внутренних дел, все субъекты хозяйствования прекращают свою деятельность. Во всех школах будут приостановлены очные занятия, также откладываются все экзамены.

Междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения, а междугородний транспорт будет работать только с 50-процентной загрузкой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияУкраинатуризмлокдаун
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