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Стефанчук о Кабмине: Есть планы заменить одного министра

Среда, 28 апреля 2021, 06:14
УП

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного министра.

Источник: Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко - УП). Но обсуждается вопрос о замене одного министра".

Детали: На вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.

Знать больше: Руслан Стефанчук: За эти два года президент стал меньше улыбаться

Напомним: На заседании в среду комитет ВР рассмотрит назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров


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