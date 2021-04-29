Руководителя НААН отстранили от должности

Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Следователи Нацполиции подозревают, что директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН.

В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров между госпредприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также они установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Он подозревается в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.