Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководителя НААН отстранили от должности

Четверг, 29 апреля 2021, 11:34
Руководителя НААН отстранили от должности

Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: Правоохранители подали в суд ходатайство об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Следователи Нацполиции подозревают, что директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН.

В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров между госпредприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности.

Также они установили, что подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник.

Он подозревается в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
суд
Дело аэропорта "Борисполь". Чем опасен судебный плагиат Высшего антикоррупционного суда
Альтернатива суду: куда идти с иском, если традиционное судопроизводство не вызывает доверия?
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: