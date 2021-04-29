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Керівника НААН відсторонили від посади

Четвер, 29 квітня 2021, 11:34

Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрють у скоєнні корупційного злочину.   

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Правоохоронці подали до суду клопотання про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. 

Слідчі Нацполіції підозрюють, що директор сприяв у призначенні на посаду керівника одного з держпідприємств, що входять у структуру НААН.

У свою чергу новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів між держпідприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності. 

Також вони встановили, що підозрюваний сприяв зарахуванню цієї ж особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків.

За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик.

Він підозрюється у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 368 ККУ. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо: 

  • У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.
  • У січні 2020 року детективи НАБУ повідомили Гадзалу та ще чотирьом вищим посадовцям академії про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель НААН.
  • 10 грудня 2020 року правоохоронці вручили підозру директору національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу через елітний позашляховик, який він отримав в якості "подяки".

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Українська правда
Теми: судкорупція


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