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Посол Германии осудила марш в честь дивизии СС "Галичина"

Четверг, 29 апреля 2021, 12:36
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.

Об этом говорится в Twitter посла, передает "Европейская правда".

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжких военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними", - написала она.

28 апреля в Киеве прошел марш по случаю годовщины дня создания дивизии СС "Галичина".

В мероприятии, организованном "С14", ВО "Свобода" и Правым сектором, приняли участие несколько сотен человек.

Темы: историяГермания


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