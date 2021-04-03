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После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников

Суббота, 3 апреля 2021, 00:48
После заседания СНБО от работы отстранили более 100 таможенников

После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Источник: Гостаможслужба

Дословно: "Более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 - руководители таможен и таможенных постов, были отстранены сегодня от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины".

Детали: В Гостаможслужбе сообщают, что, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

В частности, в территориальных органах отстранены:

  • на Одесской таможне - 22 работника;
  • на Закарпатской - 23 работника;
  • на Киевской - 8 работников;
  • на Волынской - 23 работника;
  • на Галицкой - 46 работников;
  • на Буковинской - 3 работника.

Что предшествовало: В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

Предыстория:

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Украинская правда

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Темы: таможняСНБОконтрабанда
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