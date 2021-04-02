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В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

Пятница, 2 апреля 2021, 20:27
В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

В санкционный список топ-контрабандистов, против которых Украина ввела санкции 2 апреля, попали "король контрабанды" Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух и другие.

Источник: информированный собеседник УП в СНБО

Детали: Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, в том числе против Россотрудничество.

Перечень контрабандистов:

  1. Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
  2. Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
  3. Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
  4. Александр Еримичук (Черновцы)
  5. Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
  6. Вадим Альперин (Одесса)
  7. Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)
  8. Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)
  9. Александр Кравченко (Одесса)
  10. Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")

Что было раньше: На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

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Украинская правда

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Темы: СНБОконтрабандасанкции
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