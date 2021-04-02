В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции
Пятница, 2 апреля 2021, 20:27
В санкционный список топ-контрабандистов, против которых Украина ввела санкции 2 апреля, попали "король контрабанды" Вадим Альперин, львовский криминальный авторитет Владимир Дидух и другие.
Источник: информированный собеседник УП в СНБО
Детали: Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.
Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, в том числе против Россотрудничество.
Перечень контрабандистов:
- Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
- Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
- Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
- Александр Еримичук (Черновцы)
- Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
- Вадим Альперин (Одесса)
- Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)
- Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)
- Александр Кравченко (Одесса)
- Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")
Что было раньше: На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
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Украинская правда