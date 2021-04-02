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В СНБО назвали топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции

Пятница, 2 апреля 2021, 20:27

В Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовали перечень из топ-10 украинских контрабандистов, против которых ввели санкции 2 апреля.

Источник: собеседник УП в СНБО

Детали: Кроме этих людей, санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, в том число против Россотрудничество.

Перечень контрабандистов:

  1. Иван Бокало (зарегистрирован - Львов)
  2. Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")
  3. Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)
  4. Александр Еримичук (Черновцы)
  5. Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)
  6. Вадим Альперин (Одесса)
  7. Александр Чудаков (Одесса)
  8. Виктор Шерман (Одесса)
  9. Александр Кравченко (Одесса)
  10. Владимир Дидух (Львов)

Что было раньше: На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Украинская правда
Темы: СНБОконтрабандасанкции


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