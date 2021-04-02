Зеленский: Ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды

На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Источник: президент Владимир Зеленский во время обращения по результатам заседания СНБО

Прямая речь: "Черная пятница наступила для ряда юридических и физических лиц. Прежде всего речь о контрабанде. Это экономический терроризм против Украины.

По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен, которых недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд вследствие неэффективной работы таможни.

Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды".

Детали: Зеленский заверил, что борьба с контрабандой продолжиться и дальше – "это первая десятка, но не последняя".

По словам президента, также отстранены от работы "десятки должностных лиц таможенных органов".

Кроме того, он добавил, что власть готовит законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Президент пошутил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы – в этот день лица, которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим нашей страны, получают по заслугам".

Зеленский также добавил, что "украинская черная пятница проходит не раз в год, а почти каждую неделю".

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