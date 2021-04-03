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В Нидерландах приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

Суббота, 3 апреля 2021, 03:57
В Нидерландах приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca

В Нидерландах Министерство здравоохранения приостанавливает вакцинацию препаратом компании AstraZeneca лиц моложе 60 лет.

Источник: DW, сайт правительства Нидерландов

Детали: Такое решение правительства Нидерландов вызвано тем, что в стране обнаружили 5 случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после прививки препаратом AstraZeneca.

Также к такому шагу побудил недавний летальный случай женщины, которая получила прививки этим препаратом.

Вследствие распоряжения отменили около 10 000 запланированных прививок, говорится в сообщении.

В то же время в Минздраве Нидерландов заверили, что эта мера носит временный характер.

Между тем в самой компании-разработчике вакцины заверили, что готовы к тесному и широкому сотрудничеству с органами власти Нидерландов по любому вопросу относительно препарата.

Предыстория:

  • В марте Нидерланды приостанавливали использование вакцины AstraZeneca.
  • Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca.

Читайте подробнее: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины

Темы: Нидерландывакцинациякоронавирус
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