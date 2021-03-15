Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Понедельник, 15 марта 2021, 06:37
До 28 марта Нидерланды приостанавливают использование вакцины компании AstraZeneca против COVID-19.
Источник: Интерфакс со ссылкой на правительство Нидерландов
Дословно: "Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности… Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель (до воскресенья 28 марта)".
Детали: Власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), уточняется в сообщении.
Предыстория:
- Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и до завершения расследования случаев образования тромбов, о которых сообщила Дания.
- EMA отмечает, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.
- Вакцина AstraZeneca, разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, была разрешена к использованию в Европейском Союзе и многих странах, но пока только готовится подать заявку на получение разрешения на использование в США.
- Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.