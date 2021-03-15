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Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Понедельник, 15 марта 2021, 06:37

До 28 марта Нидерланды приостанавливают использование вакцины компании AstraZeneca против COVID-19.

Источник: Интерфакс со ссылкой на правительство Нидерландов

Дословно: "Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности… Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель (до воскресенья 28 марта)".

Детали: Власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), уточняется в сообщении.

Предыстория:

  • Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и до завершения расследования случаев образования тромбов, о которых сообщила Дания.
  • EMA отмечает, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.
  • Вакцина AstraZeneca, разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, была разрешена к использованию в Европейском Союзе и многих странах, но пока только готовится подать заявку на получение разрешения на использование в США.
  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Темы: Нидерландыкоронавирусвакцинация


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