Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

До 28 марта Нидерланды приостанавливают использование вакцины компании AstraZeneca против COVID-19.

Источник: Интерфакс со ссылкой на правительство Нидерландов

Дословно: "Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности… Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель (до воскресенья 28 марта)".

Детали: Власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), уточняется в сообщении.

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