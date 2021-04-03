В Украине и Киеве антирекорды новых случаев COVID

За сутки 2 апреля в Украине обнаружили 20 341 новый случай COVID-19 – наибольшее количество за время пандемии.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Госпитализировано за сутки 5186 человек, умерло 396 больных, выписаны в сутки 9166 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

2 апреля осуществлено 128 492 тестирований, в частности методом ПЦР – 58 951, методом ИФА – 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 457.

По данным СНБО, летальных случаев также больше всего в Киеве - за сутки умерло аж 50 человек. Кроме того, по 26 смертей зафиксировано в Киевской и Днепропетровской областях.

2 апреля в Украине против коронавируса было привито 18 814 человек.

С начала прививочной кампании привито 286 647 человек, из них только 2 человека получили две дозы вакцины.

По состоянию на 2 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 399 032 человека.

Что предшествовало: За сутки 1 апреля в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, умерли 433 больных - это были антирекорды за все время пандемии.

По состоянию на 3 апреля Украина занимает 8 место в мире и 4 в Европе по количеству новых случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Я не разбиралась, просто думала: только не в пакете. Как и за сколько хоронят жертв ковида на втором году пандемии